В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек

В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек

С января по сентябрь 2023 года в Азербайджане произошло 1 204 дорожно-транспортных происшествия, что на 4,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

https://static.report.az/photo/8fc33c8e-23da-3a1a-8ec5-095e4b172aba.jpg https://static.report.az/photo/8fc33c8e-23da-3a1a-8ec5-095e4b172aba.jpg

С января по сентябрь 2023 года в Азербайджане произошло 1 204 дорожно-транспортных происшествия, что на 4,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. Число пострадавших в ДТП сократилось на 2,2 процента и составило 1 661 человек. Из них 627 человек погибли и 1 034 получили ранения. 43,6 процента случаев произошли днем, 39,6 процента - ночью, 16,8 процента - в сумерках, а 29,8 процента – в выходные дни. Согласно информации, 40 процентов всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием нескольких транспортных средств, 36,8 процента - с участием транспортных средств и пешеходов и 23,2 процента - с участием одного транспортного средства. Мужчины составили 74,8 процента погибших и 72,8 процента раненых в ДТП. Из-за вождения в нетрезвом состоянии произошло 18 инцидентов, в результате которых 5 человек погибли и 21 получил ранения. Подпишитесь на наш Telegram канал