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В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек

В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек С января по сентябрь 2023 года в Азербайджане произошло 1 204 дорожно-транспортных происшествия, что на 4,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Происшествия
17 ноября 2023 г. 12:47
В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек

С января по сентябрь 2023 года в Азербайджане произошло 1 204 дорожно-транспортных происшествия, что на 4,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Число пострадавших в ДТП сократилось на 2,2 процента и составило 1 661 человек. Из них 627 человек погибли и 1 034 получили ранения. 43,6 процента случаев произошли днем, 39,6 процента - ночью, 16,8 процента - в сумерках, а 29,8 процента – в выходные дни.

Согласно информации, 40 процентов всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием нескольких транспортных средств, 36,8 процента - с участием транспортных средств и пешеходов и 23,2 процента - с участием одного транспортного средства. Мужчины составили 74,8 процента погибших и 72,8 процента раненых в ДТП.

Из-за вождения в нетрезвом состоянии произошло 18 инцидентов, в результате которых 5 человек погибли и 21 получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 1 204 yol qəzası olub, 627 nəfər ölüb, 1 034 nəfər yaralanıb

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