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В Азербайджане с начала 2024 года произошло 53 землетрясения магнитудой 3 и выше

В Азербайджане с начала 2024 года произошло 53 землетрясения магнитудой 3 и выше 12:30
Происшествия
6 декабря 2024 г. 12:48
В Азербайджане с начала 2024 года произошло 53 землетрясения магнитудой 3 и выше

В Азербайджане с начала 2024 года зарегистрировано 53 землетрясения магнитудой 3 и выше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Республиканского центра сейсмологической службы.

Из них 45 землетрясений имели магнитуду 3 и выше, пять - 4 и выше, а три - 5 и выше.

Природные явления были зафиксированы в различных регионах страны, включая Каспийское море, Шамахы, Саатлы-Сабирабад, Агдаш, Геранбой, Имишли, Лянкяран, Товуз, Гаджигабул, Лерик, Губу, Гёйгёль, Билясувар, Джалилабад, Кяльбаджар, Лачын и Мингячевир.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 11 ayında Azərbaycanda maqnitudası üçdən yuxarı 53 zəlzələ olub

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