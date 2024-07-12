В Азербайджане с начала года из оборота изъяты наркотики на более 101 млн манатов

В Азербайджане с начала года из оборота изъяты наркотики на более 101 млн манатов

Общая стоимость более 3 тонн 722 кг наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в первой половине года, оценивается в 101,013 млн манатов.

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Общая стоимость более 3 тонн 722 кг наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в первой половине года, оценивается в 101,013 млн манатов. Как передает Report, об этом сообщила постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Отмечается, что за отчетный период под руководством Министерства внутренних дел и с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Государственной пограничной службы и других ведомств на площади 648 гектаров было выявлено и уничтожено 2 083 830 кустов дикорастущих наркосодержащих растений. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram