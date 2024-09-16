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В Азербайджане с начала 2024 года из незаконного оборота изъяты наркотики на 120 млн манатов

В Азербайджане с начала 2024 года из незаконного оборота изъяты наркотики на 120 млн манатов 11:35
Происшествия
16 сентября 2024 г. 11:57
В Азербайджане с начала 2024 года из незаконного оборота изъяты наркотики на 120 млн манатов

В Азербайджане за 8 месяцев текущего года из незаконного оборота изъяты наркотические средства на сумму более 120 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Там отметили, что Министерством внутренних дел с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Государственной пограничной службы и других соответствующих структур обнаружено и уничтожены 2 млн 691,539 тыс. дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества на площади 1265 га.

Общая стоимость изъятых из незаконного оборота 5 тонн 92 кг 868,748 гр. наркотических средств и психотропных веществ, оценивается в 120 млн 733 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il dəyəri 120 milyon manatdan çox olan narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

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