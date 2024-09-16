В Азербайджане с начала 2024 года из незаконного оборота изъяты наркотики на 120 млн манатов

11:35

В Азербайджане за 8 месяцев текущего года из незаконного оборота изъяты наркотические средства на сумму более 120 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Там отметили, что Министерством внутренних дел с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Государственной пограничной службы и других соответствующих структур обнаружено и уничтожены 2 млн 691,539 тыс. дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества на площади 1265 га.

Общая стоимость изъятых из незаконного оборота 5 тонн 92 кг 868,748 гр. наркотических средств и психотропных веществ, оценивается в 120 млн 733 тыс. манатов.