В Азербайджане руководство группы компаний обманули на 37 тыс. евро

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В отношении руководства Группы компаний ATEF совершено мошенничество.

Как сообщает Report, председатель Наблюдательного совета Группы компаний Талыб Алиханбеков обратился в правоохранительные органы и сообщил, что группа сотрудников компании подделала его подпись и тайно перечислила на счет расположенной в Эстонии компании European Power Solutions Estonia 37 тыс. евро.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Группа компаний ATEF была создана в 1998 году на базе приватизированного Бакинского завода сухих трансформаторов. Группа компаний производит масляные трансформаторы, трансформаторы напряжения, комплектные трансформаторы полустанции, стабилизаторы и т.д.