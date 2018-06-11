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    В Азербайджане руководство группы компаний обманули на 37 тыс. евро

    По факту ведется расследование

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В отношении руководства Группы компаний ATEF совершено мошенничество.

    Как сообщает Report, председатель Наблюдательного совета Группы компаний Талыб Алиханбеков обратился в правоохранительные органы и сообщил, что группа сотрудников компании подделала его подпись и тайно перечислила на счет расположенной в Эстонии компании European Power Solutions Estonia 37 тыс. евро.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что Группа компаний ATEF была создана в 1998 году на базе приватизированного Бакинского завода сухих трансформаторов. Группа компаний производит масляные трансформаторы, трансформаторы напряжения, комплектные трансформаторы полустанции, стабилизаторы и т.д.

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