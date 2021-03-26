В Азербайджане руководитель Дома культуры арестован за развратные действия

В Уджарском районе арестован руководитель Дома культуры.

В Уджарском районе арестован руководитель Дома культуры.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, директор одного из домов культуры района Рафаил Гусейнов 1969 года рождения был арестован сотрудниками районного отдела полиции.

Решением Уджарского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

Р.Гусейнов арестован по статье 153 (развратные действия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Отметим, что Р.Гусейнов обвиняется в совершении развратных действий в отношении девочки 2008 года рождения.

По факту продолжается расследование.