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    В Азербайджане расставшаяся с любимым студентка совершила попытку суицида

    По факту начато расследование

    Мингячевир. 23 октября. REPORT.AZ/ Студентка Мингячевирского государственного университета из-за расставания с возлюбленным попыталась покончить с собой.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в доме, который снимала студентка из Зардабского района.

    Так, К.З. 1999 г.р., приняв дома большое количество лекарственных средств, пыталась покончить с собой. Проживающие вместе с ней другие студенты сразу же доставили ее в Мингячевирскую городскую больницу. Как сообщили местному бюро Report в больнице, лечение К.З. продолжается, ее состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту начато расследование.

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