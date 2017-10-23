В Азербайджане расставшаяся с любимым студентка совершила попытку суицида

Мингячевир. 23 октября. REPORT.AZ/ Студентка Мингячевирского государственного университета из-за расставания с возлюбленным попыталась покончить с собой.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в доме, который снимала студентка из Зардабского района.

Так, К.З. 1999 г.р., приняв дома большое количество лекарственных средств, пыталась покончить с собой. Проживающие вместе с ней другие студенты сразу же доставили ее в Мингячевирскую городскую больницу. Как сообщили местному бюро Report в больнице, лечение К.З. продолжается, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По факту начато расследование.