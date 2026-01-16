Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности КИИ

    Комиссия, созданная для организации проверки соблюдения общих и специальных требований к безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), провела заседание по итогам 2025 года.

    Как сообщает Report, на заседании комиссии, состоящей из сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГССИБ), обсуждены текущая ситуация с безопасностью критической информационной инфраструктуры, результаты оценок, проведенных в течение года, а также существующие риски и определены основные цели на 2026 год.

    Отмечалась важность повышения эффективности централизованных механизмов контроля для укрепления кибербезопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

    Также на заседании обсуждалось применение соответствующих нормативно-правовых механизмов, реализованные мероприятия, практические результаты обмена информацией о киберугрозах и международного сотрудничества.

    В то же время, с учетом существующих вызовов, были обсуждены предложения по развитию нормативно-правовой базы в области безопасности критической информационной инфраструктуры, особенно в целях совершенствования требований безопасности.

    По итогам заседания был принят итоговый отчет о безопасности критической информационной инфраструктуры.

