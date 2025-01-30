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В Азербайджане рассмотрено обращение арестованного члена международной преступной киберсети

В Азербайджане рассмотрено обращение арестованного члена международной преступной киберсети Рассмотрено обращение члена международной киберпреступной сети, гражданина Украины Серба Андрея Борисовича, находящегося под арестом в Азербайджане.
Происшествия
30 января 2025 г. 18:35
В Азербайджане рассмотрено обращение арестованного члена международной преступной киберсети

Рассмотрено обращение члена международной киберпреступной сети, гражданина Украины Серба Андрея Борисовича, находящегося под арестом в Азербайджане.

Как сообщает Report, обвиняемый попросил об условно-досрочном освобождении в связи с проблемами со здоровьем.

По данным проведенной в связи с этим экспертизой оснований для досрочного освобождения Серба Андрея Борисовича не было выявлено.

На заседании было принято решение об отклонении его ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что в мае 2018 года Служба государственной безопасности Азербайджана совместно с Палатой по надзору за финансовыми рынками выявили, что с помощью создания фиктивных компаний и открытия их банковских счетов были похищены миллионы средств с чужих банковских счетов с использованием POS-терминалов, полученных от азербайджанских банков. Эти средства переводились на счета в местных банках, а затем на счета в странах СНГ, что привело к материальному ущербу для местных банков, которым пришлось возвращать неправомерно поступившие средства иностранным гражданам.

В ходе расследования были задержаны гражданин России Лунин Павел и гражданин Украины Серб Андрей, которых подозревают в совершении киберпреступлений. На их банковских счетах были заморожены средства, а также обеспечен возврат похищенных средств на сумму около 2 млн манатов.

Бакинским судом по тяжким преступлениям оба были приговорены к 12 годам лишения свободы.

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