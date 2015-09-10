В Азербайджане раскрыты два тяжких убийства

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий сотрудников прокуратуры и органов полиции раскрыты тяжкие преступления, совершенные в Хазарском районе Баку и Кюрдемире.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, 26 августа в поселке Шувалан Хазарского района в собственном доме был обнаружен труп жительницы города Баку Азизы Гасановой с признаками насилия.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.120.1 (преднамеренное убийство) УК. Вследствие интенсивных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что преступление совершили Мухтар Гадиров и Руфат Искендеров. Оба были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе следствия они признались, что залезли в дом Азизы Гасановой с целью ограбления, убили ее и похитили 260 манатов и драгоценности на сумму 525 манатов.

Помимо этого, 8 сентября в селе Арабгубалы Кюрдемирского района в саду Эмина Эминова был обнаружен труп 14-летнего Иззета Бабаева.

По горячим следам было установлено, что И.Бабаева днем раньше на почве конфликта убил его односельчанин Сейран Мамедов, который был задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время следственные и оперативно-розыскные мероприятия по обеим уголовным делам продолжаются.