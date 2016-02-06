​В Азербайджане раскрыто убийство пятимесячной давности

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане раскрыто совершенное пять месяцев назад убийство.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

Так, 7 сентября прошлого года в поселке Ходжасан Абшеронского района обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. В результате проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры мероприятий была установлена личность убитого, которым оказался житель Кюрдамирского района Ханлар Надиров, а также задержаны подозреваемые в совершении преступления житель Лянкяранского района Вусал Мирзаев и житель Кюрдамирского района Вусал Гадиев, имя еще одного подозреваемого известно следствию.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по факту продолжаются.