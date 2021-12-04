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В Азербайджане проведен мониторинг 213 свадебных торжеств

В Азербайджане проведен мониторинг 213 свадебных торжеств 3 декабря представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 213 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
4 декабря 2021 г. 11:21
В Азербайджане проведен мониторинг 213 свадебных торжеств

3 декабря представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 213 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 206 дворцах торжеств и на 7 приусадебных участках.

8 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, в отношении 2 владельцев домов торжеств возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 Уголовного кодекса АР, 105 человек не были допущены в дома торжества из-за отсутствия COVID-паспортов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 8 nəfər cərimələnib, 2 şadlıq sarayının sahibinə cinayət işi açılıb

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