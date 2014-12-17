​В Азербайджане против работников одного из министерств возбуждено уголовное дело

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Материалы, поступившие в министерство труда и социальной защиты Азербайджана, по поводу незаконных действий должностных лиц центра социальной защиты Шабранского района, рассматриваются в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. В результате проверок выявлены подозрения на то, что должностные лица центра, воспользовавшись служебным положением и нарушив действующее законодательство, при назначении и выплате социальных пособий растратили 94 тыс. манатов государственных средств. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение и хищение в крупных размерах) и 308.1 (использование служебного положения в корыстных целях) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.