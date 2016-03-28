В Азербайджане пропала 22-летняя девушка - ФОТО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Жительница города Исмаиллы Мамедли Нигяр Акбер гызы 09.05.1994 года рождения вышла из дома 7 марта примерно в 15:00 и больше не вернулась.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Особые приметы Нигяр Мамедли: рост 157 см, глаза зеленые, черные длинные прямые волосы. Была одета в черную зимнюю куртку, синие джинсы и черные сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Н.Мамедли, просят обратиться на линию "102" МВД, а также по номерам (050) 280-45-00, (055) 513-37-13, (0178) 5-44-87, 5-55-11 и сообщить в дежурную часть Исмаиллинского районного отделения полиции.