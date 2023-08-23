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В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение В Джалилабадском районе произошло землетрясение магнитудой 5.
Происшествия
23 августа 2023 г. 01:36
В Азербайджане произошло землетрясение

В Джалилабадском районе произошло землетрясение магнитудой 5.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.

По информации, подземные толчки зафиксированы были зафиксированы в 01:23 по местному времени на границе Масаллинского и Джалилабадского районов. Эпицентр расположен на глубине 13 км. Землетрясение ощущалось в эпицентре магнитудой 4.

Природное явление ощущалось в ряде районов, в том числе в Бейлагане, Ярдымлы, Саатлы и Лерике. В близлежащих районах ощущались толчки до трех баллов.

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