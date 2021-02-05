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Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане

Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане В западном регионе Азербайджана произошло землетрясение.
Происшествия
5 февраля 2021 г. 20:23
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане

В западном регионе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает западный центр Report, стихийное бедствие ощущалось в Гяндже, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Шамкирском, Газахском и других районах.

По данным Бюро исследований землетрясений, в 19:36 по местному времени на территории Армении рядом с озером Гейча произошло землетрясение. Землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана - в Газахе, Товузе, Гедабеке, Гяндже, Шахбузе - силой в 4-5 баллов, в других районах - 3-4 балла.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda baş verən zəlzələ Azərbaycanda hiss olunub

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