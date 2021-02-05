Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане

В западном регионе Азербайджана произошло землетрясение.

В западном регионе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает западный центр Report, стихийное бедствие ощущалось в Гяндже, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Шамкирском, Газахском и других районах.

По данным Бюро исследований землетрясений, в 19:36 по местному времени на территории Армении рядом с озером Гейча произошло землетрясение. Землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана - в Газахе, Товузе, Гедабеке, Гяндже, Шахбузе - силой в 4-5 баллов, в других районах - 3-4 балла.