В Азербайджане произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане зарегистрировано второе землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), очередное землетрясение произошло на территории Исмаиллинского района.

Толчки зарегистрированы в 15:06 по местному времени.

Магнитуда подземных толчков составила 4 балла, глубина - 6 км.

Первая новость опубликована в 15:12

На территории Шамахинского района на границе Шамахы-Исмаиллы произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, толчки зарегистрированы в 14:32 по местному времени.

Толчки магнитудой 4 балла и на глубине 5 км были ощутимы.