В Азербайджане произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане зарегистрировано второе землетрясение.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), очередное землетрясение произошло на территории Исмаиллинского района.
Толчки зарегистрированы в 15:06 по местному времени.
Магнитуда подземных толчков составила 4 балла, глубина - 6 км.
Первая новость опубликована в 15:12
На территории Шамахинского района на границе Шамахы-Исмаиллы произошло землетрясение.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, толчки зарегистрированы в 14:32 по местному времени.
Толчки магнитудой 4 балла и на глубине 5 км были ощутимы.
News DepartmentАвтор новости
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