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    В Азербайджане произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Подземные толчки ощущались

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане зарегистрировано второе землетрясение. 

    Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), очередное землетрясение произошло на территории Исмаиллинского района. 

    Толчки зарегистрированы в 15:06 по местному времени. 

    Магнитуда подземных толчков составила 4 балла, глубина - 6 км.

    Первая новость опубликована в 15:12

    На территории Шамахинского района на границе Шамахы-Исмаиллы произошло землетрясение.

    Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, толчки зарегистрированы в 14:32 по местному времени.

    Толчки магнитудой 4 балла и на глубине 5 км были ощутимы. 

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