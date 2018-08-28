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    В Азербайджане произошло землетрясение - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

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    *** 17:20

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Лерике произошло землетрясение.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение произошло в 16:57:14 по местному времени на территории Лерикского района.

    Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 5 баллов, в прилегающих населенных пунктах до 3-4 балла. Магнитуда толчков составила 5.1, глубина - 15 км.

    *** 17:11

    Лянкяран. 28 августа. REPORT.AZ/ В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение.

    Как сообщает южное бюро Report, подземные толчки зарегистрированы примерно в 16:56.

    Землетрясение ощущалось силой 3-4 балла.

    Толчки ощущались в Лянкяранском, Масаллинском, Астаринском, Лерикском, Билясуварском, Сальянском и других соседних районах.

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