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    В Азербайджане произошло землетрясение в 5 баллов - ДОПОЛНЕНО

    Толчки ощущались в Барде, Евлахе и Мингячевире

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Центр сейсмологической службы НАНА распространил официальную информацию по поводу землетрясения.

    Как сообщили Report из центра, землетрясение произошло на территории Агдамского района Азербайджана: "По предварительной информации, землетрясение было зарегистрировано на территории Агдама в 17:27.

    В эпицентре толчки ощущались силой 4, а в близлежащих населенных пунктах - 3 балла. Магнитуда землетрясения составила 4.7, глубина 25 км".

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    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане  произошло очередное землетрясение. 

    Как сообщают региональные корреспонденты Report, толчки ощущались в Барде, Евлахе и Мингячевире. 

    Как заявила Report пресс-секретарь Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Вусала Рафиггызы, сила землетрясения в Азербайджане составила около 5 баллов: "Землетрясение зафиксировано в Агдаме и Барде. Магнитуда землетрясения составила 4,7 баллов". 

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