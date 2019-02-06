В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 6 - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 6.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, подземный толчок отмечен в 23:19 в 7 км южнее от станции Пиргулу, в Агсу. В эпицентре сила толчков составила около 5 баллов, в окрестных районах - до 4-3 баллов.

Далее подземный толчок отмечен в 23:31 в 11 км юго-западнее от станции Пиргулу, в Исмаиллинском районе.

В эпицентре сила толчков составила около 6 баллов, в окрестных районах - до 5,3 балла.