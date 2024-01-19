В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения располагался на территории Саатлы-Сабирабадского районов.

Сила землетрясения в Саатлы-Сабирабадском районах составила 4 балла, в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Лерикском, Ширванском, Зардабском, Агдамском, Агдашском, Кюрдамирском районах - до 4-3 баллов.

22:14

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Миль-Муганском экономическом районе Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

По данным центра, толчки были зафиксированы в 22:05 по бакинскому времени.