В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5.
Как передает Report со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения располагался на территории Саатлы-Сабирабадского районов.
Сила землетрясения в Саатлы-Сабирабадском районах составила 4 балла, в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Лерикском, Ширванском, Зардабском, Агдамском, Агдашском, Кюрдамирском районах - до 4-3 баллов.
22:14
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Миль-Муганском экономическом районе Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
По данным центра, толчки были зафиксированы в 22:05 по бакинскому времени.