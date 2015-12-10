​В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, есть погибший

Баку. 10 декабря. REPORT. AZ / В Гаджигабуле произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на части магистральной дороги Баку-Газах, проходящей через территорию села Атбулаг.

Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Ford", водитель съехал на обочину дороги и перевернулся.

В результате ДТП 35-летний житель Гаджигабульского района Немет Достали оглу Эминов погиб, еще одни человек получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был моментально доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту ведется расследование.