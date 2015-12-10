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    ​В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, есть погибший

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 декабря. REPORT. AZ / В Гаджигабуле произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на части магистральной дороги Баку-Газах, проходящей через территорию села Атбулаг.

    Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Ford", водитель съехал на обочину дороги и перевернулся.

    В результате ДТП 35-летний житель Гаджигабульского района Немет Достали оглу Эминов погиб, еще одни человек получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был моментально доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.

    По факту ведется расследование. 

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