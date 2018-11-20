В Азербайджане произошло массовое отравление, пострадали педагог и школьники

Шеки. 20 ноября. REPORT.AZ/ Школьники, посетившие Шеки в рамках тур-акции "Узнаем нашу страну" ("Ölkəmizi tanıyaq"), отравились.

Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, посетившие в рамках тур-акции "Узнаем нашу страну" Шеки участники акции - педагог, жительница Товузского района Сахиба Гасан гызы Алиева 1964 г.р., школьники - житель Гейгельского района Алескер Радж оглу Алиев 2002 г.р., житель Товузского района Эмиль Вугар оглу Алшанов 2003 г.р., жительница Гейгельского района Айхан Низами гызы Сулейманлы 2002 г.р., жители Агдашского района Табутай Эльдениз оглу Гусейнли 2002 г.р. и жительница Агдаша Шалала Ширин гызы Керимова 2003 г.р. обратились в Шекинскую центральную районную больницу с признаками отравления.

Как сообщили Report в больнице, позавтракав сегодня в одном из отелей Габалинского района, где они оставались, участники тур-акции приехали в Шеки. Отравились педагог и пятеро школьников. После оказания им медицинской помощи и с учетом удовлетворительного состояния, обратившихся выписали с условием прохождения контроля.