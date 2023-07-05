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В Азербайджане проходит суд над армянскими диверсантами, нарушившими государственную границу

В Азербайджане проходит суд над армянскими диверсантами, нарушившими государственную границу Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении - Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербай
Происшествия
5 июля 2023 г. 11:29
В Азербайджане проходит суд над армянскими диверсантами, нарушившими государственную границу

Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении - Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова государственный обвинитель оглашает обвинительный акт.

Отметим, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, применив силу в отношении военнослужащих воинской части Азербайджанской Республики, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района Азербайджана, незаконно пересекли ее в целях совершения террористического акта на территории страны.

При задержании членов армянской диверсионной группы у Овагимяна Арутюна Юриковича был изъят автомат "Калашникова" марки АКМ и 10 патронов калибра 5,45 мм.

Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilanda dövlət sərhədini pozan ermənilərin məhkəməsində ittiham aktı elan edilib - YENİLƏNİB

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