В Азербайджане привлечены к ответственности 14 человек за загрязнение прибрежной зоны

В Азербайджане оштрафованы 14 лиц, загрязняющих прибрежную зону

В прибрежной зоне Хазарского, Гарадагского, Хатаинского районов Баку и города Сумгайыта в ходе очередных мероприятий выявлены случаи сброса бытовых отходов в неположенных местах.

Как сообщает Report на Министерство внутренних дел, за выброс бытовых отходов вне установленных контейнеров (урн) 14 человек привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, к административной ответственности привлечено лицо, осуществляющее незаконные строительные работы в прибрежной защитной полосе в Хазарском районе Баку.