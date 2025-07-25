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В Азербайджане привлечены к ответственности 14 человек за загрязнение прибрежной зоны

В Азербайджане привлечены к ответственности 14 человек за загрязнение прибрежной зоны В Азербайджане оштрафованы 14 лиц, загрязняющих прибрежную зону
Происшествия
25 июля 2025 г. 16:49
В Азербайджане привлечены к ответственности 14 человек за загрязнение прибрежной зоны

В прибрежной зоне Хазарского, Гарадагского, Хатаинского районов Баку и города Сумгайыта в ходе очередных мероприятий выявлены случаи сброса бытовых отходов в неположенных местах.

Как сообщает Report на Министерство внутренних дел, за выброс бытовых отходов вне установленных контейнеров (урн) 14 человек привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, к административной ответственности привлечено лицо, осуществляющее незаконные строительные работы в прибрежной защитной полосе в Хазарском районе Баку.

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Версия на азербайджанском языке Sahilboyu əraziləri çirkləndirən 14 nəfər barəsində inzibati tədbirlər görülüb

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