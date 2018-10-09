В Азербайджане приостановлены полномочия 5 судей, один судья наказан

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Было проведено заседание Cудебно-правового совета.

Как сообщили Report в Совете, на заседании выступил председатель совета Фикрет Мамедов.

Кроме того, на заседании рассмотрели административное производство в отношении судей и в связи с допущением грубого нарушения требований законодательства, случаев, рождающих коррупцию, волокитство и другие недочеты, сделан выговор судье Гарадагского районного суда города Баку Рашаду Мамедову, судья Сабаильского районного суда Нуреддин Багиров снят с должности, преждевременно приостановлены судейские полномочия судьи Загатальского районного суда Арифа Исмайлова.

В то же время полномочия еще 4 судей были приостановлены по другим законным основаниям. Наряду с этим, с целью дачи юридической оценки материалам по расследованию конкретного факта коррупции посчитали целесообразным отправить их в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.