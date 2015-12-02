В Азербайджане приостановлена подача электроэнергии в дом должностного лица, задолжавшего за свет

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Приостановлена подача электроэнергии в частный дом председателя муниципалитета города Губа.

Как сообщает Report, подача электроэнергии приостановлена из-за долга за свет председателя муниципалитета Закира Муслимова в размере 45 манатов.

В заявлении Report З.Муслимов подтвердил информацию. Он отметил, что в это время находился в Баку: "Я ничего не знал. Вернувшись из Баку, обнаружил, что в доме нет света. Сотрудники Губинской электросети без предупреждения перерезали провода, идущие от сети в счетчик. Это повторяется во второй раз".

Председатель муниципалитета добавил, что в связи с этим вопросом он позвонил начальнику Губинской электросети Наджафу Рзаеву и спросили о причинах данного обстоятельства, который ответил, что сотрудники сделали это по ошибке.