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    В Азербайджане приостановлена подача электроэнергии в дом должностного лица, задолжавшего за свет

    Председатель муниципалитета: Это повторяется во второй раз

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Приостановлена подача электроэнергии в частный дом председателя муниципалитета города Губа. 

    Как сообщает Report, подача электроэнергии приостановлена из-за долга за свет председателя муниципалитета Закира Муслимова в размере 45 манатов.

    В заявлении Report З.Муслимов подтвердил информацию. Он отметил, что в это время находился в Баку: "Я ничего не знал. Вернувшись из Баку, обнаружил, что в доме нет света. Сотрудники Губинской электросети без предупреждения перерезали провода, идущие от сети в счетчик. Это повторяется во второй раз".

    Председатель муниципалитета добавил, что в связи с этим вопросом он позвонил начальнику Губинской электросети Наджафу Рзаеву и спросили о причинах данного обстоятельства, который ответил, что сотрудники сделали это по ошибке. 

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