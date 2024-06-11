О нас

В Азербайджане приостановлена ​​деятельность частной клиники

В Азербайджане приостановлена ​​деятельность частной клиники В Гахе приостановили деятельность частной клиники в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.
Происшествия
11 июня 2024 г. 10:25
В Азербайджане приостановлена ​​деятельность частной клиники

В Гахе приостановили деятельность частной клиники в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации ведомства, сотрудники МЧС выявили многочисленные недочеты в области пожарной безопасности в частной клинике İnvitro.

Было установлено, что данные недочеты представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Объект не обеспечен устройствами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а электрооборудование не установлено в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок".

Кроме того, план эвакуации в здании составлен неправильно, а запасные выходы закрыты, объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Учитывая все вышесказанное, работа клиники İnvitro приостановлена, сообщили в МЧС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda özəl klinikanın fəaliyyəti dayandırılıb

Самое важное

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi