В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание правления Коллегии адвокатов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Коллегии.

Выступивший на заседании председатель правления Коллегии Анар Багиров рассказал об исторической важности распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике" от 22.02.2018, толчке, которое оно дало развитию адвокатуры в Азербайджане и роли документа в сегодняшнем возрождении адвокатуры в стране.

На заседании были рассмотрены решения дисциплинарной комиссии Коллегии по производству 39 дисциплинарных дел в отношении адвокатов, деятельность двух адвокатов была приостановлена ввиду неуплаты ими членских взносов свыше шести месяцев без уважительных причин, принято решение о подготовке документов в суд для исключения из членства Коллегии адвокатов.

Кроме того, двум адвокатам вынесли выговор, еще двум – предупреждение, по 27 делам нарушения обнаружены не были, а также из-за невозможности дать юридическую оценку поступившим жалобам дела были прекращены, в связи с дополнительным расследованием по 6 дисциплинарным делам они были отложены до рассмотрения на очередном заседании.