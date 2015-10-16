​В Азербайджане приговоренный к 19-ти годам тюремного заключения мужчина подал апелляционную жалобу

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба из приговора суда в отношении 21-летнего жителя Геранбойского района Орхана Ясин оглу Абдуллаева.

Как сообщает Report, представленная в Бакинский апелляционный суд жалоба будет рассмотрена 19 октября.

Отметим, что инцидент произошел в октябре 2014 года. Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) и городская прокуратура распространили совместную информацию о том, что 28 октября в 17 часов рабочий принадлежащего ООО "Xəzri TN" хлебозавода на территории Хатаинского района Абдуллаев Орхан Ясин оглу на почве конфликта нанес ножевые ранения водителю и рабочим завода Керимову Эльшаду Фариз оглу, Сулейманову Анару Ахлиман оглу и Джабраилзаде Омару Шахин оглу и скрылся с места преступления.

От полученных ранений Э.Керимов скончался в больнице. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ГУПГБ, городской прокуратуры и правоохранительных органов Хатаинского района подозреваемый О.Абдуллаев был задержан и привлечен к следствию. У него изъято орудие преступления - нож.

В августе этого года Бакинским судом по тяжким преступлениям О.Абдуллаев был приговорен к 19 годам лишения свободы.