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В Азербайджане иностранного гражданина приготовили к 12,5 годам за шпионаж

В Азербайджане иностранного гражданина приготовили к 12,5 годам за шпионаж В Азербайджане приговорили к 12,5 годам лишения свободы иностранного гражданина Сохраби Акбар Гешмат, признав его виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.
Происшествия
30 ноября 2024 г. 09:09
В Азербайджане иностранного гражданина приготовили к 12,5 годам за шпионаж

В Азербайджане суд приговорил приговорил к 12,5 годам лишения свободы иностранного гражданина Сохраби Акбар Гешмат, признав его виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.

По полученным Report сведениям, решение принято на процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Оруджа Джалилова.

Согласно обвинению, Сохраби Акбар Гешмат пытался привлечь граждан Азербайджана к сотрудничеству со спецслужбами иностранного государства, собирал информацию о стратегических объектах и передавал ее другой стране.

Следственным управлением Службы государственной безопасности ему было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса АР.

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