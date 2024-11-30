В Азербайджане иностранного гражданина приготовили к 12,5 годам за шпионаж

В Азербайджане приговорили к 12,5 годам лишения свободы иностранного гражданина Сохраби Акбар Гешмат, признав его виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.

В Азербайджане суд приговорил приговорил к 12,5 годам лишения свободы иностранного гражданина Сохраби Акбар Гешмат, признав его виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.

По полученным Report сведениям, решение принято на процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Оруджа Джалилова.

Согласно обвинению, Сохраби Акбар Гешмат пытался привлечь граждан Азербайджана к сотрудничеству со спецслужбами иностранного государства, собирал информацию о стратегических объектах и передавал ее другой стране.

Следственным управлением Службы государственной безопасности ему было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса АР.