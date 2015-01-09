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    ​В Азербайджане пресечена попытка провести в тюрьму телефон

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане пресечена попытка провести в тюрьму телефон в шампуни.

    Об этом агентству Report сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

    В информации отмечается, что при осмотре передачи, принесенной жителем Баку Ровшаном Али оглу Алекперовым отбывающему наказание во 2-м исправительном учреждении по ст. 126.2.4 и 221.3 УК и приговоренному к 7-ми годам тюрьмы Панаху Ахлиман оглу Бабаеву, обнаружили и изъяли спрятанный в шампуни “HOBBY” мобильный телефон марки "Nokia-C5".

    Расследование по факту продолжается. 

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