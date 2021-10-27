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В Азербайджане прекращены полномочия 3 судей

В Азербайджане прекращены полномочия 3 судей В этом году в Азербайджане были прекращены полномочия трех судей.
Происшествия
27 октября 2021 г. 18:25
В Азербайджане прекращены полномочия 3 судей

В этом году в Азербайджане были прекращены полномочия трех судей.

Об этом Report сообщили в Судебно-правовом совете.

Согласно информации, в текущем году была оценена деятельность 117 судей, в деятельности 14 из них были выявлены недочеты, на исправление которых им предоставлено 6 месяцев.

Соответствующее решение принято в связи с совершенствованием правил оценки деятельности судей в соответствии с новым законодательством.

Даны конкретные поручения по проведению до конца текущего года всестороннего анализа деятельности еще 120 судей и вынесению результатов на заседание Совета.

На заседании совета был рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности 5 судей судов первой инстанции и апелляционных судов за нарушение требований законодательства, допущенные промедления и другие недостатки, в отношении ряда судей начато дисциплинарное производство.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 3 hakimin səlahiyyətlərinə xitam verilib

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