В Азербайджане прекращены полномочия 3 судей

В этом году в Азербайджане были прекращены полномочия трех судей.

В этом году в Азербайджане были прекращены полномочия трех судей.

Об этом Report сообщили в Судебно-правовом совете.

Согласно информации, в текущем году была оценена деятельность 117 судей, в деятельности 14 из них были выявлены недочеты, на исправление которых им предоставлено 6 месяцев.

Соответствующее решение принято в связи с совершенствованием правил оценки деятельности судей в соответствии с новым законодательством.

Даны конкретные поручения по проведению до конца текущего года всестороннего анализа деятельности еще 120 судей и вынесению результатов на заседание Совета.

На заседании совета был рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности 5 судей судов первой инстанции и апелляционных судов за нарушение требований законодательства, допущенные промедления и другие недостатки, в отношении ряда судей начато дисциплинарное производство.