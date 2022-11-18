В Азербайджане главе партии запретили выезд из страны после жалобы о присвоении 160 тыс. долларов

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся информацию о запрете на выезд из страны лидера Партии возрождения Азербайджана Анара Асадлы

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся информацию о запрете на выезд из страны лидера Партии возрождения Азербайджана Анара Асадлы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, причиной такого решения стали жалобы двух граждан на Асадлы в связи с мошенничеством.

Заявители сообщили, что лидер партии присвоил 150 тыс. долларов, принадлежащих одному из них, и 10 тыс. долларов - другому:

"Министерство проводит проверку по обоим фактам. Ограничение на выезд Анара Асадлы из страны связано с этим расследованием".