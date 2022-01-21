В Азербайджане предотвращены 753 преступления, которые могли совершить осужденные

В результате проведенных комплексных оперативно-режимных мероприятий предотвращено 753 преступления, которые могли быть совершены арестованными и осужденными лицами.

В результате проведенных комплексных оперативно-режимных мероприятий предотвращены 753 преступления, которые могли быть совершены арестованными и осужденными лицами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Пенитенциарной службы Министерства юстиции генерал-лейтенант юстиции Джейхун Гасанов в ходе оперативного совещания в формате видеоконференции по итогам деятельности за 2021 год.

По его словам, за отчетный период у осужденных и арестованных лиц, а также пришедших на встречу с ними граждан было обнаружено и изъято в общей сложности 193 371 грамм наркотических и психотропных веществ, 47 мобильных телефонов. В отношении этих лиц приняты меры, предусмотренные законодательством.