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В Азербайджане предотвращены 753 преступления, которые могли совершить осужденные

В Азербайджане предотвращены 753 преступления, которые могли совершить осужденные В результате проведенных комплексных оперативно-режимных мероприятий предотвращено 753 преступления, которые могли быть совершены арестованными и осужденными лицами.
Происшествия
21 января 2022 г. 19:24
В Азербайджане предотвращены 753 преступления, которые могли совершить осужденные

В результате проведенных комплексных оперативно-режимных мероприятий предотвращены 753 преступления, которые могли быть совершены арестованными и осужденными лицами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Пенитенциарной службы Министерства юстиции генерал-лейтенант юстиции Джейхун Гасанов в ходе оперативного совещания в формате видеоконференции по итогам деятельности за 2021 год.

По его словам, за отчетный период у осужденных и арестованных лиц, а также пришедших на встречу с ними граждан было обнаружено и изъято в общей сложности 193 371 грамм наркотических и психотропных веществ, 47 мобильных телефонов. В отношении этих лиц приняты меры, предусмотренные законодательством.

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Версия на азербайджанском языке Məhkumlar tərəfindən törədilməsi ehtimal olunan 753 cinayətin qarşısı alınıb

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