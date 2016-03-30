В Азербайджане предотвращена попытка введения в оборот крупной партии фальшивой иностранной валюты

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел провели очередную успешную операцию по предотвращению изготовления и введения в оборот фальшивых денег, создающих серьезную опасность для финансовой системы страны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что жители Баку - ранее судимый Нахид Нагиев и его знакомый Фазаиль Джавадов занимаются сбытом фальшивых долларов США.

В результате проведенной особой операции оба лица были задержаны с поличным, когда хотели продать 10 000 фальшивых долларов США за 3000 долларов. Задержанные в своих показаниях отметили, что купили фальшивые доллары за рубежом, после чего привезли в страну.

Экспертным заключением установлено, что защитные знаки иностранной валюты сфальсифицированы очень умело, и их очень трудно отличить от настоящих купюр.

По указанному факту возбуждено уголовное дело в следственном отделе Главного управления, расследования продолжаются.