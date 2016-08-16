​В Азербайджане преднамеренно сбивший двух человек приговорен к 18-ти годам тюрьмы

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу сбившего односельчан в Гусарском районе Габиля Аббасова.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор.

Решением суда Г.Аббасов приговорен к 18-ти годам тюрьмы.

Отметим, что инцидент произошел 29 декабря прошлого года в гусарском селе Имамгулу. На почве конфликта местный житель Г.Аббасов преднамеренно сбил автомобилем "Opel" односельчан Аливерди Мирзоева и Зияддина Агасыбекова. А.Мирзоев скончался на месте, а З.Агасыбеков был помещен в больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Гусарского района Г.Аббасов был задержан.

Он обвиняется по ст. 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 29, 120.1 (попытка умышленного убийства).