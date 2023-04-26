В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий

В Азербайджане необходимо провести мониторинги в связи с сейсмостойкостью зданий.

В Азербайджане необходимо провести мониторинги в связи с сейсмостойкостью зданий.

Как сообщает Report, об этом ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова сказала во время выступления на международном конгрессе "Современные сейсмостойкие конструкции" (AERS 2023).

Она напомнила, что 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение, и Азербайджан со своей стороны сделал все возможное для устранения последствий стихийного бедствия в братской стране.

По словам Г.Мамедовой, эти события вынуждают задуматься о повышении качества зданий и строительства: "Порой теория не оправдывает себя на практике, значит, теорию необходимо пересмотреть и принять новые стандарты. Кроме того, необходимо провести мониторинги в связи с сейсмостойкостью уже построенных зданий".