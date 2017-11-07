В Азербайджане повышена пенсия около 8 тыс. человек

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В результате последних изменений в закон "О трудовых пенсиях" произошел значительный рост пенсий работающих пенсионеров.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, до сих пор у около 7,7 тыс. работающих пенсионеров за выслугу лет произошел рост пенсии в среднем на 175,7 маната.

Согласно изменению в статью 37.3.1 в закон "О трудовых пенсиях" от 1 июля 2017 года, если вышедший на пенсию по возрасту продолжает работать, каждые 6 лет накопленные на его счету средства на социальную защиту делятся на 72 (6 лет х 12 месяцев) и прибавляются к пенсии.

"Раньше вышедшие на пенсию по возрасту люди, продолжая работать и накапливать пенсионный капитал, могли пересчитать свою пенсию только после выхода на пенсию полностью. Последние изменения в закон "О трудовой пенсии" стали причиной снятия этого ограничения. Согласно этому изменению, на основе обращений перешедших в категорию неработающих пенсионеров или работающих в течение 6 и больше лет после назначения пенсии в районные и городские отделения Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения их пенсии пересчитываются и возрастают. До сих пор в республике 7692 пенсионера воспользовались этим правом и месячная сумма их пенсий в среднем выросла на 175,7 маната. Месячная сумма направленных на увеличение дополнительных средств составляет 1,35 млн манатов", - сообщили в министерстве.

Согласно информации, процесс продолжается, при обращении граждан и наличия у них таковых прав пенсии пересчитываются и осуществляется соответствующий этому прирост.