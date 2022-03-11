В Азербайджане построено новое здание для несовершеннолетних заключенных

В Азербайджане построено новое здание для несовершеннолетних заключенных.

В Азербайджане построено новое здание для несовершеннолетних заключенных.

Как передает Report, об этом начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова сообщила на пресс-конференции.

Она отметила, что строительство здания завершено: "Здание построено в соответствии со стандартами. Там также созданы условия для оказания несовершеннолетним осужденным психологических услуг. Здание будет сдано в эксплуатацию в ближайшие дни, туда будут переселены несовершеннолетние заключенные".