В Азербайджане пытались продать свыше 1,6 кг ртути за 10 тыс. долларов

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступила оперативная информация о попытке сбыта запрещенного к продаже ядовитого химического вещества – ртути.

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступила оперативная информация о попытке сбыта запрещенного к продаже ядовитого химического вещества – ртути.

Как сообщили Report в МВД, в результате проведенного сотрудниками полиции мероприятия был задержан житель Гаджигабульского района Тогрул Мамедов, пытавшийся сбыть 1 кг 618 гр ртути за 10 тыс. долларов США.

По факту в главном управлении заведено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении Т.Мамедова меру пресечения в виде ареста, расследование продолжается.