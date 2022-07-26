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В Азербайджане пытались продать свыше 1,6 кг ртути за 10 тыс. долларов

В Азербайджане пытались продать свыше 1,6 кг ртути за 10 тыс. долларов В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступила оперативная информация о попытке сбыта запрещенного к продаже ядовитого химического вещества – ртути.
Происшествия
26 июля 2022 г. 13:15
В Азербайджане пытались продать свыше 1,6 кг ртути за 10 тыс. долларов

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступила оперативная информация о попытке сбыта запрещенного к продаже ядовитого химического вещества – ртути.

Как сообщили Report в МВД, в результате проведенного сотрудниками полиции мероприятия был задержан житель Гаджигабульского района Тогрул Мамедов, пытавшийся сбыть 1 кг 618 гр ртути за 10 тыс. долларов США.

По факту в главном управлении заведено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении Т.Мамедова меру пресечения в виде ареста, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 10 min dollara civə satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

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