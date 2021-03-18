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В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению

В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению В Азербайджане трое приговоренных к пожизненному лишению свободы приговорены к 25 годам лишения свободы
Происшествия
18 марта 2021 г. 16:48
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
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В Азербайджане трое приговоренных к пожизненному лишению свободы приговорены к 25 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, распоряжение президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 18 марта, содержит имена следующих лиц:

Асланов Азер Магеррам оглу, 1972 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, осужден приговором суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 16 июля 2001 года.

Ахмедов Араз Видади оглу, 1974 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, осужден приговором суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 7 сентября 2005 года.

Алиев Вугар Ибрагим оглы, 1981 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, осужден приговором Гарадагского районного суда города Баку от 15 сентября 2016 года.

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