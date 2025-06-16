В Азербайджане полиция задержала за выходные почти 100 подозреваемых в преступлениях

10:58

В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительные органы задержали 96 человек по подозрению в совершении различных преступлений.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел (МВД).

Согласно информации, 14-15 июня сотрудниками полиции раскрыто 100 преступлений, зарегистрированных на территории страны, и 4 преступления, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

В общей сложности 61 человек, находившийся в розыске, в том числе 32 человека, разыскиваемых в качестве должников, были задержаны и переданы следствию.

Выявлен 51 факт, связанный с наркотиками, и 18 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.