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В Азербайджане полиция задержала за выходные почти 100 подозреваемых в преступлениях

В Азербайджане полиция задержала за выходные почти 100 подозреваемых в преступлениях 10:58
Происшествия
16 июня 2025 г. 11:16
В Азербайджане полиция задержала за выходные почти 100 подозреваемых в преступлениях

В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительные органы задержали 96 человек по подозрению в совершении различных преступлений.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел (МВД).

Согласно информации, 14-15 июня сотрудниками полиции раскрыто 100 преступлений, зарегистрированных на территории страны, и 4 преступления, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

В общей сложности 61 человек, находившийся в розыске, в том числе 32 человека, разыскиваемых в качестве должников, были задержаны и переданы следствию.

Выявлен 51 факт, связанный с наркотиками, и 18 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 96 nəfər saxlanılıb

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