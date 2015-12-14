​В Азербайджане полицейские спасли пытавшегося покончить с собой мужчину

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В изоляторе временного содержания отделения полиции Закатальского района совершена попытка суицида. Как сообщает Report, житель района Мубариз Исаев, в отношении которого ведется следствие по ст. 181 (разбой) УК, порезал себя бритвой. Благодаря своевременному вмешательству полицейских и врачей мужчину удалось спасти.

По факту ведется расследование.

Отметим, что это не первая судимость М.Исаева. В последний раз его задержали в августе этого года. Пострадавшая местная жительница Нила Войтенко заявила, что неизвестный украл из ее квартиры 700 манатов и избил гостью Месед Газыеву.

Совершивший ограбление М.Исаев задержан.