​В Азербайджане похищенный неизвестными в масках молодой человек найден в бессознательном состоянии - ФОТО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Молодой человек, похищенный в Джалилабадском районе неизвестными лицами в масках, день спустя был найден в бессознательном состоянии недалеко от места своего проживания.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории района под названием "Станция". Неизвестные лица напали на 20-летнего Радиля Мирзаева, избили и оставили в бессознательном состоянии в расположенной неподалеку незавершенной постройке, где он находился в течение суток. Найденный недалеко от своего дома Р.Мирзаев доставлен в Джалилабадскую районную центральную больницу (РЦБ).

Как сообщили Report в больнице, Р.Мирзаев получил телесные повреждения различной степени тяжести: "Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи он размещен в реанимацию. Он получил травмы головы и различные телесные повреждения. В области головы обнаружены следы от инъекций. Пострадавший утверждает, что данные лица вкололи ему в область головы неизвестную жидкость. Происхождение жидкости станет известно после экспертизы".

Радиль Мирзаев отметил, что напавших на него в масках было четверо. Джалилабадское районное отделение полиции проводит оперативно-розыскные меры по поимке данных лиц и привлечении их к следствию.