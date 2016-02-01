​В Азербайджане похищена педагог средней школы - ФОТО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане похищена педагог средней школы.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Агджабединском районе.

Возвращаясь с работы домой 22-летняя местная жительница Агаева Фарида Аскер гызы была насильно посажена группой молодых людей в автомобиль и увезена в неизвестном направлении.

Хотя брат учительницы пытался помешать похитителям, неизвестные нанесли ему телесные повреждения и скрылись.

Семья Агаевых незамедлительно сообщила о происшедшем, позвонив на "горячую линию" МВД 102 и в отделение полиции Агджабединского района.

В настоящее время полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия.

По факту в отделении полиции Агджабединского района возбуждено уголовное дело по ст. 144.2.3 и 144.3 (похищение человека) УК.