В Азербайджане подтвержден факт наличия задолженности судьи банку-истцу

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде состоялось подготовительное заседание по иску Nikoil Bank против адвоката Акрама Гасанова и новостного сайта aznews.az.

Как сообщает Report, А.Гасанов попросил слово, когда судья Зафер Гулиев задал вопрос о протесте против состава суда.

Он заявил, что Зафер Гулиев в 2012 году взял в Nikoil Bank ипотечный кредит на сумму 50 000 манатов сроком на 25 лет и купил квартиру по адресу г.Баку, Гянджинский проспект, дом 73, кв. 47: "Судья находится в зависимости от Nikoil Bank, так как должен ему и заинтересован в льготах, которые ему оказаны или будут оказаны (например, уменьшение процентной ставки). Зарплата судьи невысокая, на его попечении находятся жена и двое детей, он также помогает своим родителям. Таким образом, судью связывают с банком личные дружеские отношения и кредитное обязательство.

Согласно ст.19 Гражданского процессуального кодекса, если есть достаточно оснований для сомнений в объективности и беспристрастности судьи, может быть выражен отвод его кандидатуре. В этом случае судья должен сам взять самоотвод. Однако он не сделал этого. Поэтому я заявляю отвод судье”.

Судья признался, что у него есть кредитный долг данному банку. По словам Зафера Гулиева, это не означает, что он необъективен.

Суд перенесен на 27 октября для рассмотрения протеста А.Гасанова.

Протест рассмотрит председатель Ясамальского районного суда Аляддин Джафаров.