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В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство

В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Афтандила Султанова, обвиняемого в совершении умышленного убийства.
Происшествия
26 марта 2021 г. 10:54
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Афтандила Султанова, обвиняемого в совершении умышленного убийства.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Нурала Алиева.

Согласно вердикту, предъявленное А.Султанову обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) было переквалифицировано в статью 123.1 (умышленное убийство с превышением пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса.

А.Султанова приговорили к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Отметим, что инцидент произошел в апреле прошлого года.

Согласно обвинению, Афтандил Султанов 1984 года рождения нанес смертельное ножевое ранение жителю села Бозалганлы Товузского района Эльнуру Мехтиеву 1992 года рождения.

Эльнур Мехтиев совершил кражу в магазине, расположенном во дворе дома Афтандила Султанова в селе Абулбейли. Увидев это посредством камеры видеонаблюдения, Афтандил поспешил к магазину, между вором и им завязалась драка. В ходе драки Афтандил Султанов нанес Эльнуру Мехтиеву один удар ножом. Эльнур Мехтиев вырвался из его рук и убежал, но от полученных травм скончался на улице Ахмеда Джавада в городе Товуз.

Афтандилу Султанову было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda adam öldürən şəxsə 1 il 6 ay həbs cəzası verilib

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