В Азербайджане по подозрению в совершении преступлений задержаны 38 человек

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ За вчерашний день органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 117 фактов преступления, 28 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 19 находящихся в розыске человек были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах страны произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3, пострадали 6 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 15 фактов, связанных с наркотиками, 3 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 38 человек.